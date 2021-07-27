Розшукую брата в Італії серед живих, чи …мертвих

Розшукую брата в Італії, який поїхав на заробітки у 2000 році. Перший рік він телефонував до родини, а з 2001 пропав… – звернулася до українців в Італії Аня Тонієвич.

Відомо що Дутчак Петро Петрович 1957 року народження працював в Неаполі.

Родичі подавали заяву у міжнародний розшук, його офіційно визнано пропавшим безвісти.

Разом із ним працювали хлопці із його села…чутки були різні… Можливо його уже нема серед живих, хотілося б хоча б знати…

Читайте також: СИН ШУКАЄ В ІТАЛІЇ БЕЗВІСТИ ЗНИКЛУ ЧЕРКАЩАНКУ ОЛЕНУ НІКЕШИНУ

Аня Тонієвич написала у Фейсбук:

«Розшукую брата який пропав в Неаполі вже 20 років тому, розшукували Інтерполом, зверталися в різні служби, по всій Європі без результатно, прошу небайдужих, може знає хтось куди і як можна ще звернутися, буду вдячна за будь-яку інформацію, тільки прохання без критики🙏💖

Порадьте куди звертатися про допомогу. Можливо він втратив пам’ять, чи бомжує.

Буду вдячна за будь-яку підказку”.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії