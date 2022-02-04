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Розшукуємо родичів земляка Ігора Гермаша, що загинув в Італії, у місті Фоджа

Розшукуємо родичів земляка 1972 року народження, уродженця Херсону, який помер в Італії, в місті Фоджа.

Про це повідомляє Книга пам’яті померлих за кордоном українців

Жодної іншої інформації, фото при житті, чи документів чоловіка нема, в тому числі у дипломатичних установах Італії.

Просимо звертатись за +380978058567 або до Генеральне консульство України в Неаполі, або за номером “гарячої лінії” +393277364822

Зі святими упокій, Христе, душу померлого раба Твого, де нема ні хвороби, ні журби, ні смутку, а життя безкінечне. Бо Ти єси воскресіння, життя і вічний спокій, Христе Боже наш, і Тебе славимо з Предвічним Отцем і Святим Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Funeralia – Міжнародні ритуальні послуги Олега Мілінського.Ритуальні послуги в Італії – перевезення тіл померлих земляків із будь-якого міста Італії в будь-яке місто України.
+39 331 109 41 68
+38 097 149 87 85
FUNERALIA.ORG

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