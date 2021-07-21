Рівничанку, що попала в Італії в кому, не мають за що привезти в Україну

Рідні намагаються доправити п. Галину до України, але не мають навіть грошей на її транспортування: потрібен спеціально обладнаний автомобіль швидкої допомоги.

Рідні п. Галини у розпачі, бо не знають де взяти необхідні для її перевезення 90 тисяч.

47-річна Галина із Сарн, Рівненської області ще з осені перебуває в шпиталі м Кремона, в Італії. За деякими даними там – на її лікування після укусу кліща – вже витратили понад 250 000 євро.

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Рівне Медіа наводить розпачливі слова матері п. Галини про вказані 90 000 грн. і взагалі про їх горе: «Це поки тільки на транспорт. За лікування мова поки не йде. Хоча би забрать. Вона десь осінню упала у кому, вона проснулась у кінці березня чи на початку квітня. Перебрали різні варіанти, щоб забрати, обрали найдешевший.

Але таких грошей у нас немає. Вже Італія на неї гроші потратила, 260 тисяч євро десь. Гроші потрачені, ліміти закінчились. Забрати треба, кому вона там треба. Моя дитина мучиться, невідомо що. Тіпа, кліщ укусив. Я тут питала у врачів, обходжу, питаю, кажуть, що без лікування вона б з коми не вийшла. Гроші треба конче і швидко».

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