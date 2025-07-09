Світла пам’ять Андрію Шафрану: українська громада Італії в жалобі

Іск’я, Італія – З глибоким сумом українська громада на острові Іск’я сповіщає про раптову смерть Андрія Шафрана – дорогої і шанованої людини, вірного чоловіка, турботливого батька, щирого друга і сумлінного працівника.

Ця втрата стала великим потрясінням як для рідних, так і для всієї української діаспори в регіоні.

Андрій прожив гідне життя, сповнене праці, відданості родині та любові до ближніх. Його передчасна смерть залишила глибоку порожнечу в серцях тих, хто його знав.

Слова скорботи та підтримки родині

«Прийми, Господи, душу вірного слуги Твого. Нехай світла пам’ять про Андрія ніколи не згасне, а наші молитви принесуть полегшення родині у цей важкий час. Вічна памʼять і Царство Небесне!»

Асоціація «Uniti per Ucraina – Ischia APS» висловлює щирі співчуття дружині Оксані, дітям і всій родині покійного, підтримуючи їх у хвилину скорботи.

Усі, хто знав Андрія, згадують його як доброзичливу, чесну та працьовиту людину, завжди готову допомогти іншим. Його світлий образ назавжди залишиться в пам’яті друзів, колег і громади.

Інформація щодо поховання

Про дату та місце поховання буде повідомлено додатково. Громада тримає зв’язок із родиною і надає необхідну підтримку.

Іск’я, Італія – Українська громада на острові Іск’я з глибоким сумом повідомляє про раптову смерть Андрія Шафрана, дорогого чоловіка, батька, друга і співвітчизника. Ця втрата стала важким ударом для всієї діаспори та родини.

Асоціація “Uniti per Ucraina – Ischia APS“ закликає всіх небайдужих українців, жителів острова та друзів родини долучитися до підтримки в цей важкий момент.



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