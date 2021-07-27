Син шукає в Італії безвісти зниклу черкащанку Олену Нікешину

Відомо що раніше вона жила поблизу Рима. Зараз знайшлася фото жінки-безхатька у Мілані, схожої на зниклу Олену Нікешину.

“Допоможіть знайти маму в Італії!”. Про це написав у Фейсбук користувач Алекс Иванов.

Жінка пропала безвістиз 2000 року і до цього часу про неї нема жодної звістки. Рідні вважали, що вона живе на вулиці в Римі.

“Маму ще не знайшли, але один з користувачів фейсбук надіслав фото жінки з великою червоною сумкою, що живе на вулиці в Мілані. – Пише Іванов – Вона як 2 краплі води схожа на фото з паспорта”.

Нікешина Олена Вікторівна 6.05.61 року народження. Родом з України, з Черкас.

Раніше, оголошення про розшук Олени Нікешиної публікувала Inna Klabukova.

Вона повідомила, що ввостаннє Олена виходила на зв’язок в 2014 році. В Італії раніше проживала в Сорьяно, а потім переїхала у Рим.

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