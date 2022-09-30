Син шукає інформацію про маму, зниклу в Італії

Син Юрій шукає маму в Італії. Тетяна Михайлівна Валященко 1954 року народження. В Україні вона жила у Харкові, а в Італії – в Неаполі.

Про це написала у фейсбуці Фая Узун.

“Cин дзвонив їй останній раз в 13 році. Трубку взяла інша жінка, і англійською сказала що Тетяна попала в автокатастрофу, і загинула.

Зараз син живе в Італії. Цими днями сина викликали у поліцію, для вироблення документів і повідомили, що жінка жива і в 2021 році виробляла паспорт в консульстві України в Італії” – читаємо в повідомленні.

Можливо хтось має новини про Тетяну Валященко.

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