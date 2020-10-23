Смерть — трагедія для кожної родини. Та навіть у такий час треба займатись похованням, а це коштує чималих грошей. Ми розібрались, куди звертатися, коли у вас померла близька людина, скільки треба витратити на весь комплекс поховальних послуг та як неофіційно заробляють на похоронах.

Реєстрація смерті

Спершу необхідно в лікаря або фельдшера отримати довідку про смерть. Якщо померла особа була на обліку в сімейного лікаря, де знають про стан здоров’я, зробити це можна доволі швидко, від 1 до 2 днів. Потім необхідно піти у РАЦС та оформити там свідоцтво про смерть.

Ці документи потрібні для оформлення комплексу ритуальних послуг. Ціна бюрократичних послуг на цьому етапі встановлена на рівні до 5 гривень і однакова для всіх регіонів.

«Мій дідусь помер у 84 роки. Він був на обліку в сімейного лікаря, тому довідку отримали в той самий день. У РАЦСі чекали 2 дні, бо були вихідні. Заплатили за документи 3 гривні 66 копійок», — розповідає Ірина з Чернівецької області.

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Ритуальне агентство

Потім треба обрати агентство. Телефон агента ритуальних послуг Ірині порадили знайомі. Той запропонував повний сервіс організації похорону — від доставки тіла до моргу і до виготовлення труни.

Такі послуги ви можете отримати у будь-якій компанії ритуальних послуг, що уклала договір з комунальною ритуальною службою. Або безпосередньо в міської служби.

Ритуальні агенти беруть на себе майже всі етапи — доставку померлих до моргу, підготовку тіла до поховання, транспортування його до цвинтаря, закупівлю ритуального обладнання.

Транспорт

Поки триває підготовка похорону, тіло треба відвезти до моргу. В залежності від пакета послуг та регіону, ціна транспортування буде різною.

У Києві доведеться викласти за це до 2 тисяч гривень. В регіонах дешевше — витратите від 600 до 1200 гривень.

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Морг

Оскільки морги — це державна або комунальна власність, там мають бути встановлені тарифи на обслуговування. Зазвичай це 100-300 гривень за добу, в залежності від міста.

Але, за неофіційною інформацією, викласти треба буде у два, а деінде в столиці — і втричі більше.

«У морзі написана вартість, але нас попросили заплатити вдвічі більше. Мовляв, всі тут так роблять», — розповів Іван з Києва.

Місце

Місце на кладовищі має бути безкоштовним. Але неофіційно агентства у регіонах беруть за нього від 2 до 5 тисяч гривень. Плюс копання могили обійдеться у 2 тисячі — це середня ціна.

У столиці ціна буде вищою на 2-3 тисячі. Але зовсім іншою є ситуація з «елітними» кладовищами, такими як Байкове, — там ціна може починатись із 2 тисяч доларів.

«Найдорожчим для нас було місце поховання. Нам запропонували безкоштовне, але воно було далеко від Києва. Тому ми погодилися заплатити 4 тисячі гривень за місце на дарницькому кладовищі», — розповідає Іван з Києва.

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Труна

Якщо обирати звичайну домовину, то в регіонах ціна починається від 1500 гривень. А в середньому треба буде віддати 3-4 тисяч гривень.

В Києві ціна буде вищою і починатиметься з 3 тисяч гривень, а в середньому треба буде віддати за труну 4-5 тисяч.

Тіло також треба підготувати до поховання. В залежності від набору послуг (бальзамування, одяг, макіяж), ціна коливатиметься від 600 до 1200 гривень у регіонах і на 200-300 гривень буде вищою в столиці.

Поховання

«За транспорт ми знову заплатили, виклали 2 тисячі гривень. Дуже мало часу змогли побути на прощанні у залі, 10 хвилин — і на вихід. Помітно, що черга», — розповіла Ірина.

До поховання можна замовити відспівування, воно обійдеться у 1000 гривень. Також можна встановити тимчасову табличку та дерев’яний хрест. Ціна невелика: 200 та 300-400 гривень відповідно.

Пам’ятник

Одна з найдорожчих частин процесу. За найдешевший пам’ятник треба буде віддати 4 тисячі, а от верхньої межі немає, все залежить від проєкту. За якісний монумент найчастіше віддають 5-7 тисяч гривень.

Додатково можна встановити надгробну плиту. Вона може бути зробленою з граніту або бетону, а ціна, відповідно, 2 та 8 тисяч гривень.

Скільки разом?

Таким чином, в регіонах середня ціна за весь процес становитиме від 13 до 17 тисяч гривень, у столиці — від 17 до 20 тисяч.

Іван каже, що всі оплати, починаючи від зберігання тіла у морзі, закінчуючи грошима священнику, доводилось робити неофіційно, «але коли в тебе горе, ти готовий платити будь-які гроші».

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