У середу вранці на трасі Romea сталася трагічна дорожня аварія — унаслідок лобового зіткнення з вантажівкою загинула 30-річна українка Ольга Бродюк, яка вже 15 років жила в італійському місті Кіоджа (провінція Венеція). Її знали як діджейку, любительку вина і громадську активістку, яка брала участь у місцевому політичному житті.

Обставини ДТП

За попередніми даними, Ольга Бродюк керувала невеликим фургоном, коли її автомобіль виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся лоб у лоб із фурою.

На місце трагедії одразу прибули рятувальники та поліція, однак життя молодої жінки врятувати не вдалося. Водій вантажівки не постраждав.

Поліція тимчасово перекрила транслоґунарний міст Кіоджі, де сталася аварія. Основна версія слідства — погодні умови, оскільки того ранку йшов сильний дощ і дорога була дуже слизькою.

Хто була Ольга Бродюк

Ольга народилася в Україні, але з підліткового віку жила в Італії разом із мамою Анною Островкою, яка приїхала до Кіоджі після одруження з місцевим підприємцем Вітторіо Босколо Пело, власником історичної тютюнової крамниці.

Близькі згадують Ольгу як “жінку з тисячею захоплень”. Вона любила музику, вино та політику. Працювала у пляжних закладах і ресторанах Кіоджі, а також виступала як діджей у стилі techno та house разом із партнером П’єро Раваньяном у відомих клубах регіону.

Громадська активність і любов до Батьківщини

Ольга не залишалася осторонь суспільного життя. У 2021 році вона балотувалася до міської ради Кіоджі від руху Energia Civica, який виник після екологічних протестів проти будівництва заводу GPL.

Попри те, що згодом вона відійшла від політики, її активна позиція та любов до України не згасли. Один із лідерів руху, Роберто Россі, згадав її як “щиру, віддану і завжди готову допомогти людину, яка з перших днів війни підтримувала свою батьківщину — Україну”.

Спогади близьких

Її коханий П’єро опублікував у соцмережах зворушливий пост: “Кохаю тебе, Ангеле”.

Друзі теж діляться спогадами: “У тебе завжди була усмішка на обличчі”, — написав один із них.

“Коли ми познайомились, я подарувала тобі платівку — і з того почалася наша дружба”, — згадала інша подруга.



