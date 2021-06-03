Смертельне ДТП в Італії. Українка в реанімації, її чоловік загинув

Смертельне ДТП в Італії спричинив американський солдат у стані сильного алкогольного сп’яніння. Військовий їхав по зустрічній смузі. Від фронтального удару постраждало п’ятеро людей. Жінка з України опинилася в реанімації у тяжкому стані.

Про це повідомляє “Українська газета” в Італії із посиланням на італійські ЗМІ.

______________________________________________

До уваги редакторів сайтів

В зв’язку із неодноразовим порушенням авторського права вашими виданнями, редакція Української газети в Італії забороняє використання матеріалів нашого сайту.https://shocked.news

https://zaxid.media

https://myukraine.co.ua

https://ukr-space.com/

https://ukr-live.com

та інші

______________________________________________

У суботу 22 травня пізно ввечері, на вулиці Доміціана, що у містечку Джуліано ін Кампанья, поблизу Неаполя, легковий автомобіль зіткнувся із фургоном.

Читайте також: Українця в Італії звинувачують в убивстві його батька

У ДТП загинув 56-річний італієць Сальваторе Вітале, а його дружина з України отримала серйозні травми.

Карабінери “Варкатуро” заарештували винного в аварії 26-річного американського солдата. Хлопець їхав у стані сильного алкогольного сп’яніння по зустрічній смузі.

Динаміку дорожньо-транспортної трагедії встановлено на основі наукових вимірів, свідчень жертв та інших автомобілістів.

Згідно з реконструкцією слідчих, 26-річний американець їхав на високій швидкості по зустрічній смузі на автомобілі Mini Cooper. Лобове зіткнення з Fiat Doblò перетворило автомобілі на купу металу. Щоб вивільнити тіла, на місце події прибули пожежники.

Читайте також: Знайдено тіло Христини Новак, одеситки яка зникла в Італії 7 місяців тому

У ДТП було задіяно третій автомобіль із трьома пасажирами на борту, які зазнали легких травм.

Загиблий сіньйор Сальваторе Вітале, працював теслею та жив у Кваліано (Неаполь). З ним в автомобілі їхала жінка з України. Зараз її життя підтримують дихальні апарати. Коли її стан покращиться, на жінку чекає операція.

Аналізи винуватця ДТП, взятих у клініці Пінета Гранде в Кастельвольтурно, підтвердили рівень алкоголю у 2,5 г / л, що в п’ять разів перевищує граничний показник дозволеного.

Читайте також: В Нолі українця знайшли в калюжі крові. Хто його хотів убити?

Солдата, дислокованого на військовій базі ВМС США в Грічіньяно д’Аверса (Казерта), звинувачують у вбивстві на дорозі та нанесенні дуже серйозних травм. Він перебуває на запобіжному ув’язненні.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії