Смерть в аеропорту Італії. Підробиці історії посмертно обкраденої українки

В Італії просто в аеропорту померла 62-річна українка з Івано-Франківської області Ганна Бурак.

Жінка майже двадцять років прожила в цій країні, доглядала там за літніми італійцями і людьми з інвалідністю. Упродовж останніх двох років через пандемію вона не була вдома і дуже раділа можливості нарешті полетіти до рідних.

І ось вже коли вона пройшла через турнікет до зони вильоту, її серце не витримало: Ганна померла на місці миттєво.

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Уже після смерті українку пограбували: хтось витягнув її заощадження, які вона везла сім’ї. Ба більше, зараз у мережі з’явилися шахраї, які збирають гроші нібито для допомоги рідним Ганни. Хоча ні дочка, ні онук нікого про це не просили, інформує obozrevatel.com.

Трагедія в міжнародному аеропорту Неаполя сталася вранці 1 вересня. Як каже дочка Ганни, матері не було вдома — в селі Матеївцях — уже два роки.

«Через пандемію в Італії був суворий карантин. Їх нікуди не випускали, вона перебувала в зачиненому будинку. Потім, коли карантин послабили, вже ми турбувалися за неї. Вона літня людина, і ми не хотіли, щоб вона десь у дорозі, на кордоні підхопила б вірус», — розповідає донька Галина.

Сім’я щодня спілкувалася з Ганною через відеозв’язок. Дочка і внук кажуть, що вона ніколи на здоров’я особливо не скаржилася.

«Боліли ноги, був тиск — як у більшості людей у такому віці. Але на серце вона не скаржилася. Можливо, вона перехвилювалася, все-таки ми так давно не бачилися з нею.

Друзі, які проводжали її в аеропорт, кажуть, що вони розлучилися, коли мама пройшла турнікет і увійшла в зону відльоту, куди тих, хто проводжає, вже не пускають. Вони попрощалися і пішли на парковку. Але їм незабаром подзвонили і повідомили, що мамі погано.

Вони тут же повернулися. Виявилося, що мама пройшла всього метрів 10-15, і у неї стався інфаркт, допомогти їй вже не змогли», — каже дочка.

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Після смерті в українки вкрали гроші, які вона заробила в Італії і везла додому: вони лежали у внутрішній кишені. Спочатку родині було не до того, щоб питати про речі Ганни. Але потім з’ясувалося, що золоті прикраси і дрібні гроші в гаманці на місці, а ось у кишені грошей немає.

Родичі написали заяви в поліцію і в українське консульство.

Дочка Ганни також розповідає, що в соціальних мережах з’являються оголошення про те, що нібито збирають гроші на доставку тіла Ганни в Україну та допомогу сім’ї.

«Це неправда. У нас є кошти, щоб перевезти маму на батьківщину і гідно поховати. Ми нікого ні про що не просили. Нам дуже неприємно це читати. Уже й знайомі телефонують і запитують, чи потрібна нам допомога. Ні, не потрібна, ми працюємо і гроші у нас є», — каже Галина.

Ганна Бурак в Італії працювала в кооперативі «Іскра», який надає послуги соціального працівника італійським сім’ям.

У цю країну вона поїхала ще в 2002 році, коли її онуку Василю було тільки два рочки. Дочка і літні батьки залишилися вдома.

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«У той час у нас тут не було роботи, все закривалося, зарплату виплачували бартером. Мама вже була вдовою, мій батько помер рано. Треба було якось виживати. Мама була інженером, спочатку закінчила технікум, потім навчалася заочно у Львові в виші. Працювала інженером у «Коломиясільмаш».

Потім його закрили. І вона поїхала до Італії, щоб ми могли якось жити. Звичайно, це було нелегко, ми теж переживали, що наша мама і бабуся далеко від нас», — згадує дочка.

15 років тому Ганна зустріла італійця, він став її цивільним чоловіком. У містечку Пертоса, де жила і працювала жінка, її знали і любили.

«Вона була дуже товариською, усміхненою, могла підтримати людину. І зараз нам пишуть і дзвонять італійці, з якими вона працювала, спілкувалася. Вони теж засмучені. Плаче і її чоловік, і його сім’я в Італії», — каже Галина.

Коли будуть похорони — поки що невідомо. Все залежить від того, коли тіло українки доставлять додому.

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