Софія Мельник: Нові деталі вбивства українки в Італії, які намагалися зам’яти 7 років

Адвокати родини Паскаля Альбанезе, чоловіка 43-річної українки Софії Мельник, яка була знайдена мертвою у лісі Борсо-дель-Граппа (Італія), подали офіційне звернення про поновлення слідства. Паскаль, якого знайшли повішеним у їхньому будинку в Корнуді 26 листопада 2017 року, раніше вважався винним у вбивстві Софії, після чого, за версією прокуратури, він наклав на себе руки.

Однак нові аргументи, представлені адвокатами родини Альбанезе, ставлять під сумнів офіційну версію. За їхньою теорією, смерть Паскаля могла бути наслідком насильницького задушення, можливо, із застосуванням речовин, що викликають втрату свідомості, сліди яких важко виявити.

Про це повідомляє видання Treviso today

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Що відомо про справу Софії Мельник

Тіло Софії було знайдено 24 грудня 2017 року в ущелині неподалік від місця її зникнення, місяць після того, як вона перестала виходити на зв’язок. Прокуратура дійшла висновку, що Паскаль убив Софію через ревнощі, дізнавшись, що вона хоче покинути роботу в ескорті і розпочати стосунки з клієнтом. За офіційною версією, чоловік сприйняв це як загрозу, адже її доходи були основним джерелом фінансування його життя.

Аргументи адвокатів

Представники родини Паскаля заявляють, що він не проявляв ознак агресії до Софії. Більше того, він погоджувався із роботою, якою вона займалася. Це підтверджують телефонні розмови та чат-повідомлення.

Адвокати також вимагають проведення огляду верхнього поверху будинку, де не було здійснено жодних слідчих дій, повторної судово-медичної експертизи, яка вказала б на можливі недоліки в попередніх висновках, допиту свідків, які могли входити до кола клієнтів Софії, хоча деякі з них вже померли.

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Недоліки в слідстві

Ключові докази, такі як дані електронної пошти та облікового запису Facebook, не були отримані через відмову американських органів надати доступ до цієї інформації з посиланням на правила конфіденційності.

Адвокати наполягають на тому, що відсутність повного розслідування та недоліки в доказах залишають багато питань без відповідей, що робить необхідним повторне відкриття справи.







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