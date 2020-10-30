Засідання тривало 11 годин.

В апеляційному суді Мілана закінчилося четверте судове засідання з розгляду апеляції на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, якого звинувачують у вбивстві на Донбасі італійського фотогрофа Андреа Рокеллі.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Так, засідання тривало від 10:00 до 21:00 за місцевим часом. Сьогодні в суді виступала сторона захисту Віталія Марківа.

Підтримати нацгвардійця приїхав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він заявив, що рішення апеляційного суду в цій справі може бути ухвалене на початку листопада.

“Ми сьогодні представили низку доказів, сформували системні, розкладені по фактах групи доказів, які підтверджують абсурдність обвинувачення, висунутого проти Віталія. Ми дуже розраховуємо на справедливе правосуддя і розраховуємо, що рішення, яке буде оголошено – мабуть, не сьогодні, а на початку листопада, – буде на користь Віталія, і черговий гібридний удар по Україні не відбудеться”, – заявив Аваков.

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Наступне засідання має відбутися 3 листопада.

Зазначимо, що минулого засідання суд розглядав клопотання з боку обвинувачення про внесення до справи фрази “Ми вбили фоторепортера”, яку нібито сказав Віталій Марків у камері на наступний день після свого арешту. У 2017 році ця фраза буквально облетіла всі італійські ЗМІ, як зізнання у скоєному Віталієм Марківим, але додаткова перекладацька експертиза підслуханої розмови зі співкамерником встановила, що Марків сказав: “У 2014 році був вбитий фоторепортер в Україні, а зараз мені це шиють”. Суддя долучила до справи новий переклад.

Нагадаємо, нацгвардійця Віталія Марківа затримали в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року поблизу Слов’янська Донецької області. 12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.

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