Співробітники СБУ затримали всю зміну співробітників митного поста «Чорноморський» в Одеській області за хабарі.

Про це news.pn повідомили в державній митній службі України.

На території митного поста провели терміновий обшук для отримання доказів. У інспектора відділу митного оформлення вилучили 2000 гривень і 550 доларів США.

Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України ( «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»), яке було розпочато ще в грудні 2020 року.

Читайте також: ЄС ще більше обмежить перетин власного кордону через пандемію

За хабарі затримали всю зміну митників.

Одному фігуранту вручили підозру в хабарництві, ще ряд співробітників викликали на допит.

Українці зможуть онлайн повідомляти про хабарі за винагороду

Верховна рада підтримала запуск в Україні Єдиного порталу повідомлень про корупцію. Законопроект №3450 у другому читанні підтримали 253 нардепи, зазначає zaxid.net.

З порталу повідомляти про корупцію у цілодобовому вільному доступі зможуть як викривачі, так і уповноважені суб’єкти щодо запобігання корупції у різних органах.

Читайте також: У посилці з Італії знайшли антикварні шаблі та меч

Нагороду викривачу мають виплачувати не після рішення суду, а після реального стягнення коштів з корупціонера у дохід держави. Такі зміни передбачені до Кримінального процесуального кодексу. В документі залишилася можливість анонімного повідомлення про факт корупції.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії