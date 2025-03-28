Стали відомі жахливі підробиці смерті в Італії Марти Огризко

Тіло українки, 33-річної Марти Огризко, було знайденої мертвою у липні 2025 на острові Іскія, що в Італії. На тілі жертви виявлені травми, спричинені падінням, а також побиттям. 41-річного росіянина Іллі Батракова, її співмешканця затримано за підозрою в жорстокому поводженні. Про це повідомляє телеканал RAINEWS.

Згідно реконструкції подій Марта впала в приблизно двометровий обрив і не могла вибратися через поломану ногу. Вона шукала допомоги у свого співмешканця, телефонуючи та посилаючи йому повідомлення через WhatsApp. Однак він, як стверджується, проігнорував її прохання про допомогу. Жінка а провела всю ніч серед каміння і померла від після епілептичного нападу. Її тіло було знайдено наступного ранку.

Обставини смерті Марти Марії Огризко встановлено в результаті тривалого розслідування

Прокурора висунула звинувачення “за жорстоке поводження з обтяжуючою обставиною – вчинення діяння на шкоду здоров’ю людині з психічними розладами з жорстокістю та смертельними наслідками” Іллі Батракову, 41-річний росіянин, співмешканець Марти Огризко. Його було затримано. Однак чоловік заперечував звинувачення, підкреслюючи, що любив і підтримував її, незважаючи на проблеми зі здоров’ям.

Прохання про допомогу ігнорувались

Згідно з результатами перевірки телефону, що належав 41-річному підозрюваному, жінка дзвонила і надіслала кілька повідомлень увечері 13 липня 2024 року, коли вона впала в обрив. Це сталося на на сільській дорозі поблизу місця, де вони проживали у муніципалітеті Барано.. Незважаючи на численні звернення по допомогу, підозрюваний не вжив жодних заходів для її порятунку.

Згідно з його свідченнями, в ніч з 13 на 14 липня він вийшов на пошуки своєї компаньонки і знайшов її. Марта була ще жива. І.Б. сказав їй, що “вона повинна була залишитись там цілу ніч”. Жінка померла від виснаження в повільній агонії. Наступного ранку І.Б. знову пішов на місце події і викликав поліцію.

Росіянин ненавидів українців

Під час розслідування прокуратури Неаполя, виявлено, факти надзвичайно жорстокого поводження співмешканця Марти. Він нападав, погрожував ножем, бив її кулаками і ляпасами, одного разу навмисно кинув у палаючий вогонь, ізолював від членів власної сім’ї, яких він, росіянин, ненавидів за те, що вони були українцями.

41-річний чоловік неодноразово нападав на Марту Марію і погрожував їй ножем. Одного разу він спалив її одяг і навмисно змусив її впасти на палаюче вогнище, спричинивши опіки другого ступеня на сідницях, руках і животі.

Крім того, він не дозволяв їй бачитися з членами сім’ї, яких він, росіянин, ненавидів за те, що вони були українцями.

Із слів сестри загиблої стало відомо, що він образив їх, назвавши «гівняними українцями, які повинні померти». У кількох випадках жінці доводилося звертатися за допомогою до відділення невідкладної допомоги лікарні в Лакко Амено.



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