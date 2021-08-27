Олег Мілінський, голова організації “Funeralia” – міжнародні перевезення померлих, опублікував співчуття із приводу смерті в Італії п’яти українців.

“Царство небесне й вічна пам’ять спочилим в Італії земляку й землячкам. Помоліться за упокій душі”.

Упокой, Господи, душі рабів Твоїх, прости їм усі гріхи їх, вільні і невільні, даруй їм Царство Твоє Небесне і сотвори їм вічную пам’ять.

Пан Юліан з села Верхній Струтинь (Франківщина)

Пані Оксана Коваль з села Верхнє-Синьовидне (Львівщина);

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Пані Ганна зі Стрия

Царство небесне й вічна пам’ять спочилій в місті Фабро, провінція Терні нашій землячці пані Любі з Косова на Франківщини.

В місті Комо померла наша землячка пані Россана Білобровко.

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Наші щирі співчуття рідним, близьким, всім, хто їх знав.

Любовь Олейникова залишила відгук із приводу померлих земляків у Книзі пам”яті померлих за кордоном українців:

“Мої співчуття всім в кого хтось з рідних помер за кордоном.Смерть близької людини – це завжди боляче. Смерть за кордоном рідних – це біль нестерпна. Важко, сумно, боляче”.



Funeralia – Міжнародні ритуальні послуги Олега Мілінського.Ритуальні послуги в Італії – перевезення тіл померлих земляків із будь-якого міста Італії в будь-яке місто України.

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