Моніторинг поширення нового коронавірусу в Італії за даними Міністерства здоров’я. Стан на 12 травня 2020

221.216 загальна кількість випадків від початку пандемії

81.266 позитивних на даний момент ( -1.222)

109.039 одужали (+2.452)

30.911 померли (+172)

+1.402 загальна кількість нових виявлених випадків

Серед 81.266 позитивних:

67.449 перебувають на домашньому карантинi 83%

12.865 госпіталізовані із симптомами (-674)

952 в реанімації (-47)

Кількість лабораторних аналізів, здійснених для виявлення коронавірусу: 2 673 655

Кількість позитивних на коронавірус по регіонах:

30.675 in Lombardia,

13.184 in Piemonte,

6.801 in Emilia-Romagna,

5.190 in Veneto,

3.841 in Toscana,

2.779 in Liguria,

4.273 nel Lazio,

3.208 nelle Marche,

1.877 in Campania,

667 nella Provincia autonoma di Trento,

2.421 in Puglia,

1.911 in Sicilia,

801 in Friuli Venezia Giulia,

1.548 in Abruzzo,

437 nella Provincia autonoma di Bolzano,

109 in Umbria,

506 in Sardegna,

104 in Valle d’Aosta,

568 in Calabria,

140 in Basilicata

226 in Molise.

Щоб знати найважливіші новини, пов’язані із епідемією коронавірусу в Італії, лайкніть цю сторінку (https://www.facebook.com/m.soronevych/) та слідкуйте за публікаціями.