Сумна звістка: в Італії пішла з життя Анастасія Сюсяйло

З глибоким болем повідомляємо про смерть випускниці української школи “Золотоуст” в Казерті Анастасії Сюсяйло. На 15-му році життя її серце перестало битися через важку, невиліковну хворобу. На жаль, лікарі виявилися безсилими перед недугою.

Дівчинка покинула цей світ 14 лютого 2025 року.

Новина про втрату Насті залишила невимовний сум у серцях друзів, однокласників, учителів та всіх, хто її знав. Вона була доброю, талановитою та життєрадісною дівчинкою, яка випромінювала світло й тепло. Глибоке співчуття родині висловив педагогічний колектив школи “Золотоуст”

Допомога родині

Підтримати сім’ю Насті можна, залишивши допомогу в школі “Золотоуст” (via Roma, 73) з 09:00 до 14:00.

Вічна світла пам’ять… Віримо, що Господь прийме її світлу душу в Царство Небесне.





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