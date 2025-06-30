Трагедія Анастасії Трофімової, бездомної , яку знайшли мертвою у римському парку

Останніми тижнями ім’я Насті Трофімової не зникало з заголовків італійських і російських ЗМІ. Молода жінка, яку разом із маленькою донькою знайшли мертвою в парку Villa Pamphili в Римі, спочатку прийняли за українку. Та за кільки днів її особу встановили. Анастасія походить із Росії, а її історія стала символом драми, в якій переплелися самотність, насильство і відчай.

“Вона була звичайною дівчиною”

Мати Анастасії, Тетяна, дала інтерв’ю передачі «Chi l’ha visto?», щоб розвінчати чутки навколо дівчини.

«Вона закінчила Сибірську академію транспорту. У вересні 2023 року поїхала на Мальту вивчати англійську мову. Саме там познайомилася з американцем, який з часом заборонив їй спілкуватися зі мною», — розповідає Тетяна.

Життя Анастасії, за словами матері, було присвячене навчанню, родині й мріям про майбутнє. Але зустріч із Френсісом Кауфманом, який спочатку назвав себе режисером, а потім змінив ім’я на Рексал Форд, усе змінила.

«Він ізолював її. Вона втратила зв’язок із родиною, друзями, зі світом», — каже Тетяна.

Від Мальти до Риму — шлях у нікуди

Анастасія прибула на Мальту 21 вересня 2023 року. Незабаром вона познайомилася з Кауфманом. Через дев’ять місяців народилася донька Андромеда. Дівчинку ніколи не зареєстрували офіційно — ще один тривожний сигнал для родини.

В Італії Анастасія і її донька жили в повній ізоляції. За даними слідства, останні тижні вони провели в наметі під деревами в парку Villa Pamphili та в околицях piazza San Silverio, що у Римі.

«Я не знала, що вона живе як безхатько. Коли ми говорили по відеозв’язку, вона запевняла мене, що все добре», — каже Тетяна.

Останні дні та трагічний фінал

Останній контакт між матір’ю і донькою відбувся 3 червня. У повідомленні Анастасія написала:

«Між мною і Рексалом усе дуже погано». Після цього зв’язок обірвався.

4 червня Кауфман вимкнув усі телефони. 5 червня поліція перевірила його, коли він був із дитиною. 6 червня свідки бачили його наодинці з Андромедою. 7 червня було знайдено тіла Анастасії та її доньки.

Кауфман зник, але 11 червня його затримали в Греції.

За повідомленнями італійських ЗМІ, 46-річний американець мав складне минуле: родина відмовилася від нього, він змінив ім’я після спроби вбивства брата в США. Нині він заперечує свою провину.

Чому ця історія важлива

Історія Анастасії Трофімової — не лише особиста трагедія, а й соціальний сигнал. Вона демонструє, наскільки легко людина може потрапити в ізоляцію, втратити контакт із близькими і стати жертвою психологічного насильства та маніпуляцій.

«Вона була звичайною дівчиною. Мріяла про краще життя, хотіла вчитися і працювати», — каже її мати.

Сьогодні, поки триває розслідування, залишається надія, що правда буде встановлена, а пам’ять про молоду жінку та її доньку не зникне разом із заголовками новин.





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