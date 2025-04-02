У квартирі на вулиці Дон Джованні Боско в Неаполі сталася трагедія. Там виявили тіла подружньої пари українського походження. За попередніми даними, правоохоронці розглядають версію вбивства-самогубства.

Загибель подружжя в Неаполі

Сьогодні, 20 березня 2025 року, у другій половині дня було знайдено мертвими чоловіка та жінку, які проживали в одній з квартир на вулиці Дон Джованні Боско. За інформацією, отриманою від італійських ЗМІ, загиблі – українське подружжя: 45-річна жінка та 51-річний чоловік.

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Обставини трагедії

Жахливу знахідку зробила донька загиблих, яка повернулася додому та побачила мертву матір, що лежала на підлозі. Поруч знаходився молоток, який міг бути знаряддям вбивства. У сусідній кімнаті дівчина знайшла батька, який імовірно вчинив самогубство через повішення.

На місце події негайно прибули поліцейські з комісаріату Васто, а також криміналісти для проведення розслідування.

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Поліція розслідує справу

Правоохоронці вже опитали сусідів подружжя, які описали їх як «спокійну пару, що не створювала проблем». Медичний експерт, що працював на місці трагедії, підтвердив насильницьку смерть жінки внаслідок нападу.

Наразі триває слідство, і версія вбивства-самогубства є однією з основних, яку розглядають італійські правоохоронці.

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