Трагедія в Пізі. Українка загинула під колесами авто

Піза, 63-річна українка загинула під колесами автомобіля у Пізі (Італія). Жінка померла в реанімації.

Трагедія сталася на дорозі Сан Джованні Боско в неділю 11 грудня у вечері.

Про це повідомила “Українська газета в Італії” із посиланням на видання “Ла Нацьйоне“.

Трагедія в Пізі. Пізнього вечора неділі. 63-річна українка загинула внаслідок наїзду автомобіля. Смертельна аварія сталася на вулиці Сан-Джованні-Боско.

Згідно з попередньою реконструкцією, жінка переходила дорогу. Водій через темряву, не помітив пішохода…

На місце ДТП виїхали автомобілі 118, поліція та муніципальна поліція. Жінку у важкому стані доставили до лікарні, згодом вона померла в реанімації.

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