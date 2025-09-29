У середу, 19 вересня 2025 року, в історичному центрі Асколі-Пічено, в Італії, було виявлено бездиханне тіло 37-річної жінки українського походження. Жінка була знайдена повішеною в квартирі, що знаходиться в центрі міста.

Обставини трагедії

За попередніми даними, жінка проживала в Асколі-Пічено вже деякий час. Її чоловік, який був присутній у квартирі під час трагедії, одразу звернувся за допомогою. Прибулі медики не змогли врятувати жінку, і вона померла на місці.

Розслідування

На місце події прибули карбін’єрі та медичні експерти, які розпочали розслідування. Основною версією є самогубство, оскільки жінка була знайдена повішеною. Однак правоохоронці не виключають інших можливих причин смерті. Для з’ясування обставин призначено судово-медичну експертизу, результати якої допоможуть встановити точні причини смерті.

Соціальний контекст

Ця трагедія привернула увагу до проблеми самогубств серед жінок, особливо серед мігрантів. Важливою є підтримка емоційного та психологічного здоров’я, а також надання допомоги тим, хто може перебувати в кризовому стані.

