Трагедія в Італії. Знайдено тіло 52-річної чернівчанки

В Італії за дивних обставин загинула 52-річна українка Валентина Король. Жінка була родом з Чернівців. Трагедія сталася в італійському місті Лоді Веккьо, де вона мешкала разом з чоловіком.

Відомо, що жінка зникла у ніч з 9 на 10 січня. Після зникнення рідні забили на сполох і розпочалися пошуки Валентини.

Майже добу тривали пошуки з надією знайти жінку цілою і неушкодженою.

Читайте також: СМЕРТНІСТЬ В ІТАЛІЇ ЦЬОГОРІЧ БУДЕ НАЙВИЩОЮ З 1944 РОКУ

Мешканці міста Лоді Веккіо також були зацікавлені допомогти знайти жінку, вони публікували дописи в групі у Facebook, щоб спробувати допомогти чоловікові та поліції знайти зниклу Валентину.

Однак, на жаль, усі сподівання згасли вчора вдень, коли біля каналу Бальзарина було знайдено неживе тіло жінки. Увечері надійшло підтвердження, що тіло належить Валентині Король.

Читайте також: ЗНИКНЕННЯ ХРИСТИНИ НОВАК. ІТАЛІЙСЬКА ПОЛІЦІЯ ВІДКРИЛА СПРАВУ ПРО ЇЇ УБИВСТВО

Причини, з яких сталася трагедія, не вказані.

Жителі Лоді висловили співчуття родині що переносить, яку добре знали в маленькому містечку.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії