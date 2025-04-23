Ганна Шабрацька та її син Олексій, які переїхали до Італії, рятуючись від війни в Україні, були знайдені мертвими в озері Гарда поблизу Ріва-дель-Гарда. За попередніми даними, мати та син потонули під час купання.

Про це написало видання Fanpage

Втекли від війни — загинули в мирній Італії

Ганна Шабрацька (52 роки) та її син Олексій (19 років), обидва з України, переїхали до Італії в грудні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Їхні тіла виявили рятувальники у водах озера Гарда на глибині близько 18 метрів.

Історію Ганни розповів її партнер, італієць Мауро Маріотті:

“Щоранку вона говорила мені: «Дякую, що врятував життя мені та моєму сину». І тепер вона загинула тут… у цій воді.”

Приїзд в Італію

Мауро познайомився з Ганною ще коли вона жила на Донбасі — через соцмережі. Він запросив її приїхати до Тренто, щоб почати нове життя. Ганна погодилася й переїхала з сином.

В Італії Маріотті допоміг їй адаптуватися: відкрив ФОП, влаштував на роботу прибиральницею та офіціанткою. Незабаром жінка мала почати нову роботу в магазині ремонту телефонів.

“Вона завжди усміхалась — і засинала, і прокидалась з посмішкою”, — згадує Мауро.

“Вона була чудовою людиною”, — додає його колишня дружина Неріна, яка підтримувала стосунки з парою. Читайте також: Трагедія в Італії: 40-річна українка, потрапила під власний автомобіль

Що сталося насправді: версія поліції

За словами Мауро, Ганна з сином поїхали до Ріва-дель-Гарда на відпочинок. Вони зайшли у воду з пляжу Саббіоні. Камери відеоспостереження зафіксували їх востаннє саме там — коли вони йшли купатися. Після цього зникли.

Пошуки тривали кілька годин. Обоє були знайдені мертвими, недалеко один від одного. Основна версія — нещасний випадок. Причини загибелі з’ясовуються.

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