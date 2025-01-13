На свято Водохреща, в Італії сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю 45-річної українки Оксани Литвинової. Жінка разом із 12-річним сином їхала на своєму автомобілі Volkswagen Polo, коли трагічно втратила контроль над керуванням.

Як сталася аварія

За попередньою інформацією, автомобіль українки виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з молоковозом. Потужний удар повністю знищив передню частину легковика, перетворивши його на купу металу.

На жаль, Оксана Литвинова загинула на місці. Її тіло залишилося затиснутим у понівеченому авто.

Чудо: дитина вижила

На щастя, 12-річний син загиблої дивом вижив у жахливій аварії. Наразі подробиці стану дитини не повідомляються, але всі сподіваються на його швидке одужання.

Світла пам’ять

Смерть Оксани Литвинової стала важкою втратою для її близьких і знайомих. Світла пам’ять загиблій!

Закликаємо всіх водіїв бути уважними на дорозі та дотримуватись правил дорожнього руху, щоб уникнути подібних трагедій.

Читайте також: Біля Венеції автобус упав із мосту, серед загиблих і поранених є українці