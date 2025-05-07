Трагедія в Італії: у страшній ДТП загинула 21-річна українка Каріна Рижкова

3 травня 2025 року в Італії сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинула 21-річна українка Каріна Рижкова. Разом з нею в аварії загинули її наречений — 22-річний Луїджі Перруччо, та подруга — 21-річна Сара Капілунга. Молоді люди їхали на орендованому Porsche 911 Carrera, який на шаленій швидкості злетів з дороги, перекинувся та загорівся.

Що сталося: деталі аварії в провінції Бріндізі

Трагедія трапилася в суботу ввечері на дорозі SP85, яка з’єднує муніципалітет Торк’яроло з морським узбережжям Лендінузо. За інформацією місцевих ЗМІ (Il Messaggero, Quotidiano di Puglia, BrindisiReport), автомобіль рухався зі швидкістю понад 250 км/год.

На повороті водій втратив контроль над кермом. Машина вилетіла з дороги, перекинулася, вдарилася об дерево та загорілася. Вогонь охопив салон — всі троє загинули на місці. Рятувальникам довелося діставати обгорілі тіла з понівеченого авто.

Каріна Рижкова: втеча від війни — і смерть на мирній дорозі

Каріна приїхала до Італії з України разом із матір’ю, рятуючись від війни. У день трагедії вона їхала з нареченим Луїджі та подругою Сарою. За даними родини, саме смартфон Каріни автоматично надіслав сигнал SOS, який прийняв її прийомний батько. Він став одним із перших, хто прибув на місце трагедії.

«Дочка пережила війну в Україні, а загинула від необережності в мирній Італії», — сказав її батько зі сльозами на очах.

6 травня — День жалоби в Торк’яроло

Муніципалітет Торк’яроло оголосив 6 травня Днем жалоби. Цього дня відбулося прощання з трьома загиблими. Сотні мешканців міста провели їх в останню путь. Друзі тримали банер із написом «Назавжди».

Церемонію очолив архієпископ Лечче Мікеле Секча, який у промові звернувся до молоді з закликом бути уважними за кермом: «Мить необережності може коштувати життя. Пам’ятайте про це, коли сідаєте за кермо».

Funeralia – Міжнародні ритуальні послуги Олега Мілінського. Ритуальні послуги в Італії – кремація в Італії та перевезення тіл померлих земляків із будь-якого міста Італії в будь-яке місто України.

+39 331 109 41 68

+38 097 149 87 85

Funeralia.co.it

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.