Трагедія в Італії: 40-річна українка, потрапила під власний автомобіль

У Погджіомаріно, що поблизу Неаполя (Італія), 40-річна Марина Малашчук, уродженка України, померла в лікарні після того, як була збита своїм власним автомобілем. Жінка, яка працювала в барі на місцевому рівні, залишилася під колісами свого авто, припаркованого на спуску, і була терміново доставлена до лікарні. Про це повідомляє газета La Reppubblica.

Деталі трагедії

Марину знайшли на вулиці Passanti Flocco на околиці Погджіомаріно. Вона була врятована місцевими жителями, які викликали швидку допомогу. Після того, як поліція прибула на місце події, вони з’ясували, що жінка опинилася під колесами власного автомобіля, припаркованого на спуску, ймовірно через несправність гальмівної системи або проблеми з ручним гальмом.

Госпіталізація та наслідки

Марину було доставлено до лікарні Ноли, а пізніше її перевезли до лікарні “Ospedale del Mare” у Неаполі, де їй зробили операцію. Однак, в ніч з вівторка на середу, жінка померла від отриманих травм. Це сталося через декілька днів після трагедії. В даний момент прокуратура Торре-Аннунціата проводить розслідування обставин цієї трагічної події.

Розслідування та подальші дії

Офіційна версія події наразі припускає, що Марина Малашчук могла бути постраждала через технічну несправність автомобіля. Прокуратура вже наклала арешт на тіло для проведення судово-медичної експертизи. Очікується, що це допоможе з’ясувати точні причини трагедії.



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