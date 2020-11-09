Трагедія у Бельведере Марітімо. Українка загинула під колесами авто

7 листопада карабінери затримали водія який наїхав та убив 57 річну українку у місті Бельведере Марітімо, що у провінції Косенца.

Водій був за кермом автомобілю Smart. Він значно перевищив дозволену швидкість, а після наїзду на людину, не зупинився щоб надати їй першу медичну допомогу та викликати медиків.

Автомобіль на великій швидкості наїхав на жінку поблизу казарми карабінерів. Трагедія сталася на вулиці Статале 18.

Ірина, 57-річна українка загинула на місці події одразу.

Карабінери проводять розслідування обставин злочину під керівництвом капітану Андреа Массарі.

Перевезення тіла в Україну займається служба Міжнародних ритуальних послуг “Funeralia”.

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