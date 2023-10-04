Трагедія у Венеції: куди звертатися родичам загиблих і постраждалих українців

Четверо українців загинуло та ще четверо поранено у жахливій трагедії в Італії, яка сталася увечері 03 жовтня 2023 року в місті Местре (регіон Венето).

Автобус з пасажирами компанії La Linea працював на метані, тому миттю спалахнув. На жаль, кілька людей згоріли заживо. Внаслідок аварії загинула 21 людина, ще 15 – зазнали поранень. Серед жертв є двоє дітей.

За попередньою версією, він з’їхав з проїжджої частини, пробив огорожу, зірвався з естакади та впав з висоти орієнтовно 30 метрів біля залізничних колій.

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Постраждалі громадяни отримують медичну допомогу в лікарнях Местре, Тревізо та Падова.

Префектура Венеції створила пункт тимчасового розміщення для родичів постраждалих в лікарні all’Angelo di Mestre, де надаватиметься професійна допомога психологів.

Для звернення рідних та близьких померлих чи постраждалих в Генеральному консульстві України працює телефон гарячої лінії (+39) 3487 254 038.

Вічна пам’ять загиблим та співчуття родичам.

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