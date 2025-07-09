Трагічна смерть українки в Італії: Аліна Старух померла під час святкування свого 60-річчя в парку Брешії

Брешія, Італія – У неділю ввечері, 6 липня 2025 року, українка Аліна Старух, 60-річна доглядальниця, яка проживала в Італії майже два десятиліття, раптово померла під час святкування свого дня народження. Подія сталася в парку на вулиці Віа дей Мілле, поблизу кіоску, де вона зібралася з друзями.

За словами очевидців, жінка підвелася, щоб потанцювати, але зненацька впала на землю. На місце трагедії оперативно прибули медики швидкої допомоги, однак попри всі зусилля реанімувати її не вдалося — Аліна померла на місці. Причина смерті, за попередньою версією, — раптовий серцевий напад, можливо, спричинений сильною спекою.

На місце події прибули також карабінери, які здійснили всі необхідні перевірки.

Хто була Аліна Старух?

Аліна Старух приїхала до Італії з України близько 20 років тому та працювала доглядальницею в сім’ях літніх людей. Вона була відома своєю добротою, працьовитістю та безмежною відданістю як своїм підопічним, так і родині, яка залишилася в Україні. Аліна мала двох дітей і чоловіка, які наразі живуть у рідному місті.

Її смерть стала болючим ударом для української громади в Брешії, де її поважали й любили. Вона залишила по собі пам’ять про гідне життя, сповнене турботи про інших.

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Смерть українки в Брешії: важливе нагадування

Цей трагічний випадок нагадує про важливість регулярного медичного обстеження, особливо для працівників похилого віку, які часто працюють у фізично і морально важких умовах, далеко від дому. У період екстремальної спеки в Італії, особливо важливо слідкувати за самопочуттям і не ігнорувати перші сигнали тривоги.







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