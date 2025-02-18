Трагічна стрілянина у Мілані: одного українця убито а іншого – поранено

Мілан, 16 лютого. У центрі Мілана, на площі Гамбара, сталася смертельна стрілянина. Загиблим виявився 49-річний Іван Дісар (на фото), а його співвітчизник, 26-річний Павло Кіореско, отримав серйозні поранення, але перебуває поза небезпекою. Про це повідомляє агенція ANSA.

Деталі стрілянини у Мілані

Інцидент стався в пекарні неподалік винного магазину та входу в метро під час вечірнього аперитиву. Зловмисник скористався пістолетом калібру 38 та здійснив понад п’ять пострілів. Попередня версія слідства припускає, що причиною конфлікту могли бути особисті образи чи сварка, а не зведення рахунків у кримінальному середовищі.

Очевидці події повідомляють, що нападник діяв відкрито, без маскування, що значно полегшує його ідентифікацію. Поліція вже має інформацію про особу стрільця.

Передісторія події

За словами свідків, двоє українців, які мешкають у цьому районі, проводили час у барі поруч із пекарнею. До них приєдналася співвітчизниця, і компанія залишилася в закладі приблизно на годину до моменту нападу.

Стрілянина в Мілані стала резонансною подією, що сколихнула місто. Розслідування триває, і правоохоронні органи роблять усе можливе для встановлення всіх обставин злочину та затримання злочинця.

Підсумок

Цей випадок ще раз наголошує на важливості безпеки в громадських місцях. Поліція закликає свідків надавати будь-яку корисну інформацію, яка може допомогти у розслідуванні. Стежте за оновленнями, щоб дізнатися більше подробиць щодо цієї резонансної справи.





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