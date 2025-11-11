У Бергамо сталася трагедія: 14-річну дівчину знайшли без ознак життя біля одного з покинутих цехів колишньої фабрики Reggiani. На тлі трагедії з’явилися деталі, що свідчать про складний внутрішній стан дівчини та її переживання, пов’язані з війною в Україні.

Мальовнича історія, що приховує біль

«На малюнку була сумна дівчина, вона плакала, а на задньому плані – місто в полум’ї. Деякі написи українською мовою, які згодом стерли, звучали так: “Спаліть цю картину, бо в неї немає майбутнього, як у мене”», – розповіла одна з однокласниць Анни (ім’я змінено для захисту особистих даних).

Анна приїхала з України три роки тому, рятуючись від війни. Мати залишилася на батьківщині, батько перебуває в Польщі, а дівчина оселилася у бабусі та дядька в Понтераніці. Родичі, через мовний бар’єр, не змогли детально коментувати трагедію.

Пропущений іспит у школі

У день трагедії дівчина мала складати усний іспит у 3-й середній школі, який відкривав би їй двері до старшої школи Mamoli. Анна не прийшла на іспит і вже з середи була відсутня вдома. Її однокласники і родичі були шоковані від зникнення.

На руці дівчина написала номер телефону дядька та надіслала йому коротке повідомлення: «Я не повернусь. Люблю вас». Це повідомлення, ймовірно, стало першим сигналом тривоги для матері, яка звернулася до інших батьків через чат, щоб поширити інформацію про зникнення дитини.

Знайдена на території покинутої фабрики

Зниклу Анну знайшли на території колишньої фабрики дядько та кузен. На даху поруч із місцем падіння правоохоронці виявили мобільний телефон, прикраси та сумку дівчини.

На даний момент слідство розглядає гіпотезу про можливий суїцид, проте деякі обставини потребують уточнення: чи була Анна з кимось перед падінням, хто міг бачити її у той момент, або чи хтось ще перебував на території фабрики?

Колишня фабрика Reggiani, хоч і покинута, не є повністю недоступною: сюди заходять безпритульні, підлітки, любителі музики, графіті та паркуру. У 2023 році тут вже стався нещасний випадок із 15-річним хлопцем, який упав з даху на 9 метрів і отримав серйозні травми.

Судово-медичне дослідження та розслідування

У прокуратурі Бергамо відкрито провадження за статтею «умисне вбивство невідомим». Це дозволяє слідчим розглядати всі версії: від нещасного випадку до умисного дії. Аутопсія призначена на понеділок в лікарні Papa Giovanni XXIII, проводитиме її лікар Маттео Марчезі. Попередньо смерть пов’язують із травмами, отриманими при падінні.

Місто у жалобі

У Понтераніці на знак скорботи за рішенням родини оголошено день жалоби. Всі прапори будуть приспущені, а громада висловлює глибоку та щиру підтримку родині загиблої.



Funeralia – Міжнародні ритуальні послуги Олега Мілінського. Ритуальні послуги в Італії – кремація в Італії та перевезення тіл померлих земляків із будь-якого міста Італії в будь-яке місто України.

+39 331 109 41 68

+38 097 149 87 85

Funeralia.co.it

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.

La 14enne morta nell’ex Reggiani, il disegno della città ucraina in fiamme per l’esame di terza media: «Senza futuro, come me»