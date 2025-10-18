Троє молодих українців загинули в страшній аварії під Неаполем

Під Неаполем сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули троє молодих українців. Аварія трапилася вночі між 1 і 2 жовтня на трасі Nola–Villa Literno поблизу міста Ачерра (провінція Неаполь).
За попередніми даними, автомобіль Renault Scenic, у якому перебували троє громадян України, зіткнувся з BMW, що рухалася у зустрічному напрямку. Від удару машину українців відкинуло на узбіччя, і вона загорілася. Для трьох пасажирів удар став смертельним.
Жертвами ДТП стали:
- Кирило Максюта, 23 роки, мешканець Касаваторе;
- Маша Поліщук, 19 років, мешканка Афраґоли;
- Ярік Терехов, 18 років, мешканець Помільяно-д’Арко.
Усі троє народилися в Україні, але вже кілька років жили в Італії разом із родинами.
Розслідування триває
Правоохоронці з’ясовують обставини трагедії. Динаміка аварії поки що не встановлена, як і особа водія BMW, який міг бути причетним до зіткнення.
На місці працювали поліція, пожежники та медики. Дорогу тимчасово перекрили, щоб дати змогу провести слідчі дії.
Прощання з загиблими
Похорон молодих українців відбувся 16 жовтня в церкві Santissima Misericordia в місті Афраґола. На церемонію прийшли десятки представників української громади, друзі та місцеві жителі, які висловили співчуття родинам загиблих.
Українська громада в Італії закликає молодь бути обережною на дорогах і нагадує про необхідність дотримання правил руху. Ця трагедія стала ще одним болючим нагадуванням про те, наскільки крихке людське життя.
