Турист впав у кратер Везувію при спробі дістати телефон

Американський турист впав у кратер Везувію, намагаючись дістати свій телефон. Він пішов на вершину забороненим маршрутом.
Про це повідомляє Sky News.
23-річний чоловік намагався зробити селфі на вершині. Тоді його телефон вислизнув з рук і потрапив у кратер.
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Чоловік намагався дістатися до пристрою, але потім впав у жерло вулкана.
Гіди Везувію під наглядом рятувального вертольота спустилися в кратер, щоб дістати туриста. Він отримав легкі травми.
До того ж з’ясувалося, що чоловік і троє його родичів пішли на вершину забороненим маршрутом. Їм пред’явлені звинувачення.
Експерти вважають Везувій в Італії одним з найнебезпечніших вулканів у світі. Він залишається єдиним вулканом на материковій частині Європи, який вивергався за останні 100 років. Після виверження в 1913 році Везувій залишався активним до 1944 року.
Кратер вулкана має діаметр 450 метрів і глибину 300 метрів. Найвища вершина – 1277 метрів.
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