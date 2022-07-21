Турист впав у кратер Везувію при спробі дістати телефон

Американський турист впав у кратер Везувію, намагаючись дістати свій телефон. Він пішов на вершину забороненим маршрутом.

Про це повідомляє Sky News.

23-річний чоловік намагався зробити селфі на вершині. Тоді його телефон вислизнув з рук і потрапив у кратер.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В УКРАЇНІ ВИКРИЛИ 45 КАНАЛІВ НЕЛЕГАЛЬНОГО ВИЇЗДУ ЧОЛОВІКІВ ЗА КОРДОН

Чоловік намагався дістатися до пристрою, але потім впав у жерло вулкана.

Гіди Везувію під наглядом рятувального вертольота спустилися в кратер, щоб дістати туриста. Він отримав легкі травми.

До того ж з’ясувалося, що чоловік і троє його родичів пішли на вершину забороненим маршрутом. Їм пред’явлені звинувачення.

Експерти вважають Везувій в Італії одним з найнебезпечніших вулканів у світі. Він залишається єдиним вулканом на материковій частині Європи, який вивергався за останні 100 років. Після виверження в 1913 році Везувій залишався активним до 1944 року.

Кратер вулкана має діаметр 450 метрів і глибину 300 метрів. Найвища вершина – 1277 метрів.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!

або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia