Убивство в Італії українки Яни Малайко: як ревнощі призвели до жахливого злочину

Суд присяжних італійського міста Мантуя засудив 35-річного Думітру Стратана до 20 років ув’язнення за вбивство 23-річної українки Яни Малайко, його колишньої дівчини. Трагедія, що сталася у травні 2023 року в Кастільйоне-делле-Стів’єре, сколихнула громадськість. Однак вирок викликав хвилю обурення серед близьких Яни, які вимагали довічного покарання для вбивці.

Що сталося тієї ночі?

За даними слідства, у ніч з 19 на 20 травня 2023 року Стратан заманив Яну до квартири своєї сестри, використавши як привід хворобу їхньої спільної собаки. Ревнощі стали причиною трагедії: чоловік дізнався, що Яна збирається на вечерю з іншим чоловіком.

У квартирі спалахнула сварка, під час якої Стратан напав на дівчину та позбавив її життя. Тіло Яни знайшли лише через десять днів у сільській місцевості Лонато, у провінції Брешія, за кілька кілометрів від місця злочину. Воно було заховане у валізі, обгорнутій у поліетилен.

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Слідство і суд

Стратан визнав свою провину лише через два місяці після арешту, однак не розповів, де сховав тіло. Він стверджував, що не усвідомлював, що вбив Яну.

Прокуратура наполягала на довічному ув’язненні, називаючи вбивство заздалегідь спланованим. Серед доказів умисності злочину було те, що Стратан відключив камеру в ліфті будівлі, а також шукав в інтернеті інформацію про виготовлення отрути.

Проте суд присяжних кваліфікував злочин як ненавмисне вбивство із подальшим приховуванням тіла. Судді відхилили версію про заздалегідь підготовлений злочин. Під час свого зізнання Стратан заявив, що лише вдарив Яну під час сварки, щоб відштовхнути її, а смертельні травми стали наслідком нещасного випадку.

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Обурення родини та громадськості

Рідні та друзі Яни, зібравшись біля будівлі суду з плакатами «Справедливість для Яни», висловили глибоке розчарування вироком. Для них 20 років ув’язнення є занадто м’яким покаранням за жорстоке вбивство молодої дівчини.

Ця трагедія знову привернула увагу до проблеми насильства щодо жінок в Італії. Громадськість обговорює, наскільки ефективно система правосуддя захищає жертв таких злочинів та чи здатна вона забезпечити справедливе покарання для злочинців.





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