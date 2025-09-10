Кривава субота в Forio d’Ischia

16 серпня 2025 року невелике містечко Forio d’Ischia, що на острові Іск’я (Італія), сколихнула жахлива трагедія. 69-річний італієць відкрив вогонь по колишній дружині, її матері та новому партнеру.

Загинули мати жінки та її 48-річний супутник. Поранена 42-річна українка, колишня дружина нападника, нині перебуває у важкому стані. Нападник після стрілянини він вистрелив у себе і помер у лікарні.

Як усе сталося?

За даними карабінерів, напад стався у вузькому провулку населеного пункту.

Чоловік спершу застрелив матір і нового партнера колишньої дружини. Потім наздогнав жінку, вистреливши в неї кілька разів. Завершив напад, обернувши зброю проти себе.

Колишню дружину спершу госпіталізували до лікарні Rizzoli в Lacco Ameno, а згодом перевели у відділення реанімації лікарні Cardarelli в Неаполі.

Стан українки: критичний, але стабільний

Головний лікар Cardarelli повідомив, що стан потерпілої залишається критичним, але стабільним.

Прогноз може бути уточнений у найближчі 48 годин.

Жінка отримала шість вогнепальних поранень і перебуває під постійним наглядом лікарів.

Реакція влади

Мер Forio d’Ischia Стані Верде заявив:

«Наша громада глибоко шокована трагедією, яка забрала життя двох невинних людей. Це ще один приклад феміциду та насильства, яке не має нічого спільного з любов’ю. Ми маємо протистояти культурі насильства і підтримати сім’ї постраждалих».

З поваги до пам’яті загиблих муніципалітет скасував усі заплановані заходи на вихідні.

Чому цей випадок важливий?

Трагедія в Forio d’Ischia стала черговим прикладом феміциду та насильства на ґрунті ревнощів. Вона підкреслює необхідність:

боротьби з гендерним насильством,

посилення заходів безпеки,

підтримки жінок, які стали жертвами переслідувань.

Висновок

Криваві події на Іск’ї нагадують, що проблема насильства в сім’ї та феміцидів не знає кордонів. Українка, яка дивом вижила після шести куль, бореться за життя. Громада Іск’ї оплакує загиблих і вимагає рішучих дій проти культури насильства.



