Убив молотком у сні. Підробиці смерті українки у Ріміні

26 жовтня уся українська громада була шокована звісткою про моторошне убивство співвітчизниці Віри Мудрої.

У місті Ріміні, від руки свого чоловіка-італійця, трагічно загинула жінка із України.

Джованні Лагвардія, здався поліції та визнав свою вину.

Про це повідомляє в «Українській газеті в Італії» повідомляє Маріанна Сороневич.

Згідно попередніх даних, жінка померла від травми голови, нанесеної тупим предметом.

Читайте також: Українська кров на італійській дорозі

Убив та заявив у поліцію

Близько 4 години ранку 26 жовтня, у відділенні поліції італійського місті Ріміні, чоловічий голос у слухавці повідомив про вбивство своєї дружини і бажання здатися в руки правосуддя.

Джованні Лагвардія 69 років, народився в провінції Матера, але багато років жив у Ріміні. В минулому він працював сантехніком, а пізніше вийшов на пенсію. Протягом свого життя він ніколи не мав проблем із законом.

Він убив дружину молотком у сні, а потім залишив квартиру і пішов містом у напрямку до порту.

Він пішки подолав велику частину міста, аж поки не добрався до порту. Там він наважився взяти у руки мобільний і подзвонити у поліцію.

«Приїдьте і заарештуйте мене. Я убив мою дружину. Я справді зробив це.» – сказав він оператору служби 112, зазначивши місце де перебував в цей момент.

Поліцейські прибули на вказане місце, де виявили літнього чоловіка у шоковому стані.

“Я більше не міг цього витерпіти. Я вбив її”- Підтвердив він ще раз.

На місці злочину

Разом вони поїхали у квартиру на вулиці Пола де жило подружжя.

У спальні його помешкання знайшли тіло без ознак життя. Всюди було багато крові, жінка була мертвою. Джованні вдарив її молотком по голові десяток разів.

Читайте також: Українка вбила свого роботодавця в Італії і сховала тіло на балконі

Пояснення злочину

«Я не витримав. Вона завжди хотіла від мене грошей. – Намагався пояснити свій вчинок убивця – Віра заставляла мене знову взятися за роботу сантехніка і віддавати гроші їй, які потім вона відсилала дітям в Україну».

Це напружена ситуація тривала вже кілька місяців.

Після цих перших декларації чоловік перестав говорити, скориставшись правом не давати свідчення.

Знаряддя вбивства – закривавлений молоток – знайшли в кімнаті поблизу тіла.

Арешт і розслідування

Зараз слідчі працюють щоб встановити причину сварки та відтворити динаміку подій. Над тілом жінки планується провести розтин.

Справу веде прокурор Луїджі Згамбаті.

Чоловіка було негайно заарештовано. На наступний день, 27 жовтня на першому судовому розгляді, суддя підтвердив правильність арешту. Лагвардія висунули звинувачення у навмисному вбивстві, із обтяжуючими обставинами через легковажні причини.

Читайте також: Вибух газу в Мілані,у якому постраждав молодий українець, було підстроєно

Дуже добра людина

Віра Мудра 61 рік, приїхала в Італію з України. Вона була матір’ю двох дітей які живуть, в минулому вона працювала доглядальницею.

Віра була другою дружиною Лагвардія.

“Дуже добра, людина з великої букви. Вчора дуже довго говорила з нею по телефону, приблизно о 20.30 годині. Вона розповідала про життя. Шукала роботу. Була весела, радісна. Це так страшно! Що могло статися знає Бог. Жили гарно. Жаль людини”, – пишуть знайомі покійної у соцмережах.

®Маріанна Сороневич

Funeralia – Міжнародні ритуальні послуги Олега Мілінського. Ритуальні послуги в Італії – перевезення тіл померлих земляків із будь-якого міста Італії в будь-яке місто України.

+39 331 109 41 68

+38 097 149 87 85

FUNERALIA.ORG

Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть цю сторінку та слідкуйте за майбутніми публікаціями.