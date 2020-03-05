Українець в Італії убив свою матір

29-річного українця заарештували в Камайоре. Після убивства він сам викликав карабінерів. Згідно реконструкції подій, вбивство назріло в сімейній сварці. Його причини встановлюються.

4 березня службі 112, поступив дзвінок. “Приїжджайте, я вбив мою матір“, сказав чоловічий голос у трубці і назвав адресу.

Карабінери негайно виїхали на місце події. На вході у квартиру вони побачили молодого хлопця, який чекав їх приїзду.

Згідно реконструкції, 29-річний українець, вбив свою 49-річну матір в денний час, у квартирі на вулиці Рома, що у Камайоре (Лукка). Зараз він перебуває під вартою у відділку карабінерів у “Віареджо” із звинуваченням у навмисному вбивстві.

Вбивство сталося під час сімейної сварки. На кухні їх маленької квартири карабінери знайшли та вилучили предмет, схожий на попільницю, яким, хлопець вдарив жінку, а пізніше вбив її ножем.

Про учасників події відомо, що жінка була косметологом, а її син працював різноробочим. Розслідуванням справи займається мед експерт Стефано П’єротті.