Українець в Італії покусав поліцейських та помочився в їх машині, після арешту за п’янство

Молодий українець після арешту за водіння у стані алкогольного сп’яніння, вкусив поліцейського та помочився в машині патруля.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії”, із посилання на Mestre Today.

Агенти поліції, які чергували на вулицях Венеції Местре, помітили автівку, яка їхала містом зигзагом.

Зупинивши її, поліцейські запропонували водію пройти тест на вміст алкоголю у крові.

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Українець не лише відмовився від алколіметра, він намагався напасти на співробітників поліції і пошкодив службовий автомобіль.

Своєю поведінкою 34-річний українець заробив звинувачення у низці злочинів: керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, пошкодження майна та опір державному службовцю.

У салоні автомобіля були ще двоє співвітчизників, також у видимому стані сп’яніння.

Усередині транспортного засобу агенти виявили кілька пляшок пива. Деякі із них були порожніми.

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Хлопця заарештували і в наручниках посадили у поліцейський автомобіль. Він протестував, спробував звільнитися, пошкодивши скло, двері та покриття транспортного засобу. Українець спробував укусити поліцейського за руку.

На знак зневаги він також помочився у поліцейській машині.

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