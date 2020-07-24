Українка вбила свого роботодавця в Італії і сховала тіло на балконі

У ці дні, в італійських ЗМІ з’явилася інформація про смерть українки Олени Лері, яка зізналася в убивстві італійця Ліберо Фоті.

Знайомлячись із справою ближче, виявляються жахливі подробиці життя української доглядальниці, які закінчилися трагедією.

ТІЛО НА БАЛКОНІ

2 листопада 2019 року, на балконі квартири на вулиці Дель Вельтро в Трієсті, знайдено неживе тіло власника помешкання 75-річного Ліберо Фоті. Він лежав там протягом двадцяти днів, загорнутий у двох мішках для сміття та ковдрі.

Підозри впали на українку, яка доглядала та жила разом із потерпілим. Проте, від неї не залишилося і сліду.

Поліцію та пожежників викликали сусіди, занепокоєні раптовим зникненням пари.

ЗІЗНАННЯ В УБИВСТВІ

Прокуратура Трієсте зайнялася розслідуванням. Було встановлено особу співмешканки Ліберо Фоті. Нею виявилася 65-річна Олена Лері. Жінка повернулася в Україну, у місто Черкаси.

Слідчі зателефонували їй в Україну. Олена зізналася у вбивстві та намаганні приховати тіло.

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ДИНАМІКА ЗЛОЧИНУ

Згідно реконструкції подій на основі розповіді Олени Лері, частково підтвердженої сусідами, сварки в їх сім’ї почалися задовго до трагедії.

Олена почала працювати у домі Фоті 10 років тому. З часом їх стосунки стали близькими.

Після того як в Олени виявили смертельну хворобу, вона хотіла повернутися додому, щоб провести останні місяці життя разом із своєю дочкою.

Ліберо Фоті відмовляв її від поїздки, проте Олена зібрала валізу.

У трагічну ніч 12 жовтня 2019 року, приблизно 5 годині ранку, сварка зав’язалася знову.

Італієць забороняв доглядальниці залишати його, погрожуючи ножем.

У сутичці, жінка вдарила його по голові пляшкою і задушила капроновими колготками.

Намагаючись сховати тіло, вона загорнувши його у целофанові пакети для сміття і ковдру, та перетягнула на балкон.

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У той же день, близько 14:00, жінка вилетіла із аеропорту Венеції прямим рейсом до Києва, а звідти доїхала до міста Черкаси.

ЖЕРТВА ЧИ УБИВЦЯ?

Ця справа стала відома на усю Італію завдяки програмі «Pomeriggio Cinque» на 5 Каналі італійського телебачення.

Ведуча Барбара Урсо запрошувала в студію свідків, особисто знайомих із парою, які оприлюднили моторошні деталі стосунків між Ліберо та Оленою.

Один із них розповідав: “Фоті був дуже поганою людиною. Олена була його жертвою Він бив свою партнерку і примушував до статевих стосунків утрьох. Він був розбещеним”.

«Ліберо був розпусним і брехливим. Він страждав на діабет, а коли рівень цукру у крові падав, мав немотивовані, холеричні реакції”.

Пара жила повністю ізольовано як від родичів, так і від інших людей свого кондомініуму.

Свідок розповів: “Він змушував її ходити вдома в бюстгальтері та трусах. Бив її і не тільки. Змушував мати інтимні стосунки з іншими чоловіками. Вона погоджувалася, бо була жертвою, вона була доброю жінкою».

УПОКОЄННЯ ОЛЕНИ

Олена Лері була тяжко і невиліковно хвора. Вона померла 5 травня 2020, проте інформацію про це було повідомлено в італійську прокуратуру Трієсте, лише у ці дні.

Звістка про смерть жінки знову привернула увагу італійського суспільства до цього випадку.

ЗАХИСТИТИ СЕБЕ

Про насилля над доглядальницями-іноземками в Італії говорять не часто, зазвичай пошепки, особливо коли воно має сексуальний характер.

Відсутність власного дому, захисту родичів, знання мови, а часто і дозволу на проживання, робить доглядальниць легкими жертвами.

Якщо вас піддають насиллю, шукайте допомоги, зателефонувавши на 1522. Це безкоштовний номер Департаменту рівних можливостей, що працює 24 години на добу, для допомоги та підтримки жертв насильства та столкінгу.

… сусідів, який був свідком наруги над Оленою Лері сказав: «Коли я пішов із того дому, я помолився за бідних доглядальниць, щоб вони мали хоч трохи спокою”…

Маріанна СОРОНЕВИЧ

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