Українка в Італії незаконно заволоділа 60тис € та 2 будинками хворого за яким доглядала

Поліція вилучила в української доглядальниці 60 тисяч євро та нерухомість. Жінка нелегально заволоділа майном дідуся, яким опікувалася.

73-річну жінку звинувачують у незаконному привласненні майна недієздатної особи похилого віку.

Про це повідомляє Українська газета в Італії із посиланням на Національну італійську інформаційну агенцію ANSA.

Фінансова поліція Пезаро вилучила у 73-річної українки близько 60 тисяч євро та 2 об’єкти нерухомості, якими вона заволоділа на основі фальшивого заповіту.

Нерухомість та гроші належали літньому чоловікові, що страждав на складні неврологічних захворювань та помер у жовтні 2020 року.

Українка опікувалася ним протягом багатьох років.

Читайте також: У Римі заарештовано доглядальницю, яка накачувала свою підопічну транквілізаторами

Проти жінки висунуто обвинувачення у привласненні майна недієздатного хворого.

Розслідування почалось після подачі заяви адміністратора майна італійця та подальшої перевірки фінансової звітності, за підозрою що доглядальниця заволоділа майном незаконно.

Прокуратура Пезаро, відкрила кримінальне провадження, делегуючи розслідування фінансовій поліції.

Розслідування виявило грошові перекази із рахунку хворого на користь доглядальниці та невиправдані витрати, які не стосувалися догляду, на приблизну суму що дорівнює 60 тисячам євро.

Крім того, після смерті літнього чоловіка, 73-річна жінка подала нотаріусу Пезаро заповіт, написаний від руки, у якому хворий передавав у її власність два своїх будинки.

Розслідування встановило, що на документі стоїть дата, пізніша зазначеної у акті Медичної комісії, яка визнала юридичну недієздатність чоловіка. Отже, цей заповіт є недійсним.

Читайте також: Баданте в Італії загинула у вогні, рятуючи двох підопічних

На основі заповіту, жінка подала у Податкову агенцію декларацію про правонаступництво, зазначивши, що вона є єдиною спадкоємицею, незважаючи на те, що є інша особа яка претендує на майно померлого.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії