Українка заплатила 11 тисяч євро за фальшивий дозвіл на проживання в Італії

Жінка намагалася купити документ на одному з базарів Мілану

Понад усе вона хотіла отримати дозвіл на проживання, тож домовилася про те, що купить цей папірець у молодиків, яких зустріла на одному з базарів міста.

Так і не отримавши довгоочікуваного документу, молода 33-річна українка звернулася із заявою до поліції.

Вона розповіла, що на вулицю Фалк її скерували співвітчизники, повідомивши, що там є чоловік, який “розв’язує” проблеми нелегалів.

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Зустрівшись з ним і заплативши 11 тисяч євро готівкою, жінка чекала п’ять тижнів, і лише тоді зрозуміла, що її обдурили.

Повторно звернувшись до “продавця”, вимагала повернення грошей.

Той віддав їй зігнуту вдвоє пачку купюр, перетягнених гумкою, проте усі 23 банкноти виявилися ….фальшивими….

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