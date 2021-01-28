Українка зникла із аеропорта у Мілані. Хто бачив Ольгу?

Українка зникла в понеділок, 18 січня 2021, із міланського аеропорта Мальпенса, близько 14:00.

Про зникнення Ольги повідомляє Українська Газета в Італії, із посиланням на популярну італійську телепрограму “Chi l’ha visto?”, центрального телеканалу Rai3.

Популярна італійська телепрограма “Chi l’ha visto?”, центрального телеканалу Rai3 оголосила розшук українки Ольги.

У супроводі чоловіка 39-річна українка приїхала із Бергамо в міланський аеропорт Мальпенса, щоб сісти на рейс в Україну.

Проте… Ольга так і не увійшла в літак. «Камера відеоспостереження, – повідомляють в ефірі RaiTre, – зняла її, коли вона ходила по залі очікування, а потім вийшла із нього».

У жінки немає при собі мобільного телефону, це унеможливлює її геолокалізацію, навіть частково.

Ольга летіла в Україну щоб відвідати одну із її дочок.

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Особисті прикмети

Зріст Ольги 167 см.

Очі – зелені

Волоссям чорне.

На час зникнення, перед посадкою на літак в Україну, Ольга була одягнена у чорну куртку, білий светр із чорними смугами, чорні штани та чорну сумку.

Особливі риси, у жінки злегка скривлена носова перегородка.

Апеляція

До глядачів в ефірі RaiTre телепрограми “Хто це бачив?” звернувся поліцейський відповідальний за територію аеропорта: “Українка зникла 18 січня в аеропорту Мальпенса, – йдеться у повідомленні Емануеле Маттей – якщо хтось зустрічав, або впізнав її, будь ласка, повідомте про це у поліцію».

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