Українка намагалася отримати резиденцію в Італії із фальшивими документами. Заарештована

Мерія міста Тревізо, що на Півночі Італії, повідомила про випадок підробки документів, за який передбачено кримінальну відповідальність.

Жінка з України подала в комуну фальшиве посвідчення особи, нібито виданого однією із країн ЄС, щоб отримати прописку в місті Тревізо.

Українка не врахувала того, що місцева поліція контролює документи кожного із понад шість тисяч заяв, які щорічно надходять до Демографічної служби Тревізо.

Агенти підрозділу судової поліції та інформаційного підрозділу прийшли в дім підозрюваної, прихопивши інструменти контролю документів.

Перевірка підтвердила, що її румунське посвідчення особи є фальшивим.

50-річна жінка виявилася громадянкою України.

Її негайно заарештували, а через кілька годин вона уже стояла перед судом.

Суддя підтвердив чинність затримання жінки за користування фальшивими документами.

Він подякував місцевій поліції за проведене розслідування та важливий внесок для безпеки громадян.

Це не перший випадок коли італійська поліція виявляє підроблені паспорти в українців в Італії.

Зокрема, У Сан Паоло Бел Сіто, що у регіоні Кампанія, заарештовано Миколу Б. за володіння фальшивими ідентифікаційними документами та дозволом на проживання в Італії.



У Чінезелло Бальзамо (Мілан) було затримано в гарячому українця 1993 року народження. Хлопця затримали під час перевірки на дорозі Віале Фульвіо на борту автомобіля Mercedes із фальшивими румунськими документами.

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