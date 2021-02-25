Українка попала в лікарню Павії через побиття колишнім, теж українцем

Сварка між двома українцями закінчилася побиттям для 24-річної українки.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“, із посиланням на італійське видання “La Provincia Pavese“

Колишній партнер, також українець, жорстоко побив її, спричинивши травми обличчя. Дівчина опинилася в лікарні, в її агресора, а 26-річного Івана Красного затримали карабінери станції Сан-Мартіно.

Карабінери виявили на рахунку Івана попередні проблеми з правосуддям за інші злочини, та попередження уповноваженого після повідомлення жертви.

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Побиття та арешт

Потерпіла та її колишній хлопець домовились зустрітися у понеділок 22 лютого увечері, щоб обговорити питання, пов’язані із їх спільною дочкою.

Жінка прийшла до піцерії на вулиці Браманте а Павезе, у якій працював чоловік. Проте, ця зустріч перетворилася на пастку для неї: колишній жорстоко накинувся на свою жертву.

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Повідомлення у поліцію

Потерпіла зателефонувала у службу 118. Швидка допомога приїхала за кілька хвилин і врятувала її. Карабінери прибули за викликом медичного персоналу.

Військові відстежили хлопця, який не встиг віддалитися, бо в цей час почалася його робоча зміна в піцерії.

Карабінери супроводили 26-річного хлопця до нього додому, де залишили під домашнім арештом до судового розгляду, який відбувся на другий день вранці.

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Попередня заява жертви результату не дала

Суд призначив чоловіку вісім місяців «контрольованої свободи» із звинувачення у пораненні та жорстокому поводженні.

Тобто чоловік залишатиметься на волі, але повинен дотримуватися деяких вимог, в тому числі – заборону наближатися до жертви.

Згідно із відтворенням подій, хлопець минулого липня він уже отримував попередження із комісаріату, після того, як жінка повідомила карабінерам про небезпеку яка їй загрожує.

Але Іван Красний не зважив на це і продовжував переслідувати нещасну. У січні 2012 року жінка написала карабінерам офіційну заяву про переслідування.

Згідно із заявою, Іван Красний почав переслідувати свою колишню після закінчення їх стосунків. Він не зупинився навіть після заяви у поліцію, аж поки не відправив її до лікарні.

Зараз жінка лежить у лікарні Сан-Маттео, їй діагностували травми з прогнозом одужання протягом 15 днів.

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