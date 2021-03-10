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Українка потрапила в комі у реанімацію в Італії. Шукають родичів

“Добрий день дорогі, наша жінка лежить в комі після інсульту і немає зв’язку з родичами.

Прошу поширити цю інформацію може хтось відгукнеться,

Жінка працювала останнім часом в Меленяно. Вона знаходиться в лікарні San Gerardo di Monza, reparto terapia intensiva”.

Таке повідомлення залишила у соціальних мережах Mariya Kuchuryan.

Розшукуються родичі Любові Фірсової, народженої 21 листопада 1956 року у Сумській області.

Якщо ви впізнали цю жінку, напишіть до Марії.

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