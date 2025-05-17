Українку знайшли мертвою в Італії. Поруч із нею – її 6-річна донька

Трагічний випадок у Серволі: жінка, яка втекла від війни, померла й залишилася з дитиною наодинці

Увечері 13 травня в районі Сервола (Італія) сталася трагедія: в квартирі знайшли мертвою 38-річну українку, яка приїхала до Італії у 2022 році, рятуючись від війни. Її шістирічна донька, не розуміючи, що сталося, годинами залишалася поруч із тілом матері. Смерть жінки виявили лише ввечері — після того, як дитина не з’явилася в школі, а викладачі забили на сполох.

Після невдалих спроб зв’язатися з матір’ю, вчителі звернулися до служб порятунку. На місце прибули пожежники та медики швидкої допомоги, які констатували смерть жінки.

За попередніми даними, йдеться про природну смерть: слідів насильства чи слідів боротьби в оселі не виявлено. Доньку передали під опіку соціальних служб. Медичний заклад Burlo Garofolo взяв на себе відповідальність за дитину, а муніципалітет активував протоколи для надання необхідної допомоги та пошуку безпечного місця перебування.



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