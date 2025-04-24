Українська доглядальниця в Італії отримала 18 років ув’язнення за вбивство підопічної

Українську 28-річну хатню робітницю Крістіну Михальчук засудили в Італії до 18 років ув’язнення. Її визнали винною у вбивстві 77-річної пенсіонерки Розанни Абер, яку 22 квітня 2022 року викинули з вікна третього поверху в районі Колоньйола, Бергамо (Італія). Про це повідомило видання L’Eco di Bergamo.

Рішення суду

Суд присяжних пройшов під головуванням Патриції Інграссі. Захисники підсудної заявили, що оскаржать рішення, наголошуючи на недостатніх доказах і наявності “розумного сумніву”.

Суд визнав пом’якшувальні обставини, проте також засудив Михальчук за крадіжку грошей із банківської картки жертви. Після відбуття покарання її депортують з Італії. Родині жертви присуджено компенсацію: по 100 тисяч євро кожному з двох дітей Розанни Абер.

Реакція родини

Адвокат родини постраждалої, Алессандро Зонка, заявив: “Цей вирок є актом справедливості для родини, хоча він не може повернути минуле”. Дочка загиблої, Бетті Безана, емоційно прокоментувала: “Це полегшення. Але нашу маму вже не повернути”. Син покійної висловив жаль, що попередні крадіжки підсудної ніхто не фіксував: “Можливо, трагедії вдалося б уникнути”.

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Захист заперечує провину

Адвокати підсудної стверджують, що доказів її причетності до вбивства недостатньо. Вони наголосили, що жертва не висловлювала підозр до Крістіни, навіть блокуючи свою банківську картку незадовго до трагедії.

Обставини справи

За версією обвинувачення, Крістіна скоїла вбивство після того, як пенсіонерка викрила крадіжку 2000 євро. Однак захист стверджує, що жоден свідок не бачив сварок чи підозрілої поведінки.

Цей випадок став гучним у медіа та викликав суспільний резонанс, адже питання мотивів і обставин злочину досі залишається відкритим.







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