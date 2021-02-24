23 лютого в Італії було заарештовано та оштрафовано український бус за перевезення заробітчанських посилок.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії» із посиланням на видання “Brescia oggi”.

Патруль Загону дорожньої поліції Монтік’ярі зупинив пасажирський український бус з українським номерним знаком, який повинен був здійснити міжнародний перевезення людей між Іспанією та Україною.

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Однак, у транспортному засобі поліцейські виявили не пасажирів, він був завалений сумками і коробками. Вони були загружені не лише у багажному відсіку, але і всередині пасажирського відділення на сидіннях пасажирів.

Це не здивувало поліцейських, вони добре знають, що такими білими бусами українці в Італії пересилають подарунки своїм родичам в Україну. Їх ще називають «furgoni delle badanti» – фургони доглядальниць, за основною професією, якою зайнято українських мігрантів.

Водій здійснював міжнародні перевезення вантажів від імені третіх сторін між країнами, порушуючи угоди між державами-членами ЄС.

Окрім адміністративного затримання в Італії на три місяці, його оштрафували на 4.130 євро.

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Описаний вище випадок не є поодиноким.

Італійська поліція регулярно зупиняє “бусики заробітчан”, які не мають відповідної міжнародної ліцензії, завантажені товарами без опису та акцизів, та штрафують у розмірі до 5 000 євро.

Цей вид перевізницьких послуг, вже роками є частиною життя заробітчан, тим не менше він є нелегальним, оскільки кур’єри не зареєстровані у жодному реєстрі і не є представниками спеціалізованих компаній.

Фургони перевозять не описаний багаж, без супроводжуючих документів, тому цей сервіс перевезень бусиками привертає увагу італійської дорожньої поліції.

Та, мабуть, бізнес кур’єрів є прибутковим і необхідність періодичної сплати штрафів передбачено у балансі їх бізнесу і покривається із прибутку.

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