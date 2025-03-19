Український військовий у Венеції врятував пораненого хлопця: героїчна історія

Український військовий, перебуваючи у відпустці в Італії, проявив сміливість і професіоналізм, врятувавши життя молодому хлопцю, якого поранили ножем у центрі Венеції. Завдяки його діям вдалося уникнути фатальних наслідків.

Як стався інцидент у Венеції?

Подія трапилася в історичному центрі Венеції під час конфлікту між туристами. Один із чоловіків, діставши ножа, наніс кілька ударів супротивнику по руці та нозі. Поранений, тримаючи кривдника, зумів пройти кілька метрів, після чого впав на землю, стікаючи кров’ю.

На щастя, поблизу опинився український військовий, який одразу прийшов на допомогу.

Як військовий врятував життя хлопчини?

Українець завдяки своїй військовій підготовці швидко оцінив ситуацію. У нього під рукою була аптечка та турнікети, що дозволило надати першу допомогу й зупинити сильну кровотечу.

За словами військового, без його втручання хлопчина міг втратити багато крові ще до приїзду медиків. Лише через деякий час на місце події прибули медичні служби, але їхня робота значно полегшилася завдяки попередньо наданій допомозі.

Що відомо про героя?

Український військовий перебував у Венеції у відпустці. Професійна підготовка, знання першої допомоги та наявність аптечки дозволили йому не розгубитися у критичній ситуації.

Як зазначає сам військовий:

“Пощастило хлопчику, що я був поруч із аптечкою і турнікетами. До приїзду швидкої він би втратив багато крові”.

Реакція суспільства

Ця подія викликала хвилю схвальних відгуків як в Україні, так і за кордоном. Дії українського військового стали прикладом професіоналізму й людяності, які не мають кордонів.

Місцеві ЗМІ, зокрема італійське видання Corriere del Veneto, висвітлили цей інцидент, підкреслюючи роль українця у порятунку життя.

Висновок

Героїчний вчинок українського військового у Венеції — це нагадування про те, наскільки важливими є знання першої допомоги та вчасна реакція в критичних ситуаціях. Його професіоналізм і людяність врятували життя та стали яскравим прикладом для інших.

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