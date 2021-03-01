28 українських доглядальниць в Болонії оштрафували за пікнік у парку

Багато українок, які працюють в Італії доглядальницями чи домашніми працівницями, проводять свої вихідні у міських парках. Це – нагода зустріти подруг, поділитися новинами, пожалітися на життя.

Більшість із цих жінок живуть у домі роботодавця протягом усього тижня і умови роботи не дозволяють їм часто виходити із дому.

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У свій вихідний у неділю та четвер, вони знаходять прихисток у скверах та зелених насадженнях італійських міст. Часто наші жінки економлять гроші, щоб відіслати в Україну якнайбільшу суму, навіть якщо доводиться економити на маленьких (чи великих) задоволеннях життя.

Українки беруть із собою харчі і організовують пікніки на лавах, чи просто на траві. Часто – великими і шумними компаніями.

Проте, карантинні обмеження, пов’язані із епідемією коронавірусу в Італії, забороняють скупчення людей. Обов’язок дотримуватися соціальної дистанції та носіння масок поширюється і на італійців, і на іноземців. Без винятку.

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У газеті “La Reppubblica” у понеділок 1 березня з’явилося повідомлення про рейд, проведений карабінерами у парках Болонії.

Зараз епідеміологічна ситуація у цьому місті непроста. Воно перейшло із помаранчевої, у темно помаранчеву ковід-зону. Це значить, що кількість хворих на коронавірус там зростає, а регіон Емілія Романія ризикує попасти в червону зону ковід-ризику.

Погода в Італії щодня покращується, весняне сонце пригріває. Тож, незважаючи на карантинні обмеження, доглядальниці як і раніше збираються у міських парках.

Карабінери перевірили та оштрафували 28 жінок за порушення карантинних правил.

Сума штрафу не відома, проте, зазвичай, у таких випадках штрафують на 400 Є.

Запрошую слідкувати за публікаціями на моїй сторінці Facebook сторінку , де я висвітлюю оновлену інформацію щодо карантинних правил, щоб не повторити гіркого досвіду наших співвітчизниць, які втратили тяжко зароблені гроші.

®Маріанна Сороневич